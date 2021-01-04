Устроил поджог, чтобы скрыть следы: появились новые детали пожара в многоэтажке в Киве

В воскресенье, 3 января, на ул. Маяковского 1В, что в Деснянском районе Киева возник пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили внутри квартиры тело с множественными ножевыми ранениями.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, личность убитого была установлена сразу - ним оказался 33-летний арендатор, уроженец Львовской области.

Спустя несколько часов была установлена личность подозреваемого, 38-летнего киевлянина, которого ранее уже судили за убийство.

В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, мужчины познакомились в этот день, а перед моментом трагедии распивали спиртные напитки. Во время застолья, между ними вспыхнул конфликт, вследствие которого гость несколько раз ударил потерпевшего кухонным ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог в квартире и скрылся с места преступления.

Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Одесской области пьяный водитель сбил велосипедиста, а потом пытался скрыться с места происшествия с телом погибшего.