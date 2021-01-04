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Устроил поджог, чтобы скрыть следы: появились новые детали пожара в многоэтажке в Киве

Устроил поджог, чтобы скрыть следы: появились новые детали пожара в многоэтажке в Киве
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В воскресенье, 3 января, на ул. Маяковского 1В, что в Деснянском районе Киева возник пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили внутри квартиры тело с множественными ножевыми ранениями. 

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, личность убитого была установлена сразу - ним оказался 33-летний арендатор, уроженец Львовской области.  

Спустя несколько часов была установлена личность подозреваемого, 38-летнего киевлянина, которого ранее уже судили за убийство

В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, мужчины познакомились в этот день, а перед моментом трагедии распивали спиртные напитки. Во время застолья, между ними вспыхнул конфликт, вследствие которого гость несколько раз ударил потерпевшего кухонным ножом. 

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог в квартире и скрылся с места преступления. 

Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Одесской области пьяный водитель сбил велосипедиста, а потом пытался скрыться с места происшествия с телом погибшего. 

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Все по теме:

Киев, Пожар, Убийство, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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