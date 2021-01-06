Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП

Вечером 5 января стало известно о трагической гибели сына известного политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Как сообщил Telegram-канал Карточный офис, школьник уехал кататься на багги в компании с одноклассницей. Позже транспортное средство нашли на дне реки, в нем же обнаружили трупы подростков.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердила журналистка Наталья Влащенко, опубликовав публичное соболезнование.

Местные СМИ опубликовали фото с места трагедии. На снимках видно, что перевернутое багги лежит в реке.

Геннадий Корбан - известный политик из Днепра. В свое время был близким соратником Игоря Коломойского, однако несколько лет назад их пути разошлись. Позже Корбан давал откровенные интервью, в которых рассказывал о повадках днепровского олигарха.