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Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП

Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
00:14 Сегодня Телеграф

Вечером 5 января стало известно о трагической гибели сына известного политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Как сообщил Telegram-канал Карточный офис, школьник уехал кататься на багги в компании с одноклассницей. Позже транспортное средство нашли на дне реки, в нем же обнаружили трупы подростков.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердила журналистка Наталья Влащенко, опубликовав публичное соболезнование.

Наталья Влащенко подтверлила гибель сына Геннадия Корбана

Местные СМИ опубликовали фото с места трагедии. На снимках видно, что перевернутое багги лежит в реке.

Лев Корбан погиб

Лев Корбан погиб

Геннадий Корбан - известный политик из Днепра. В свое время был близким соратником Игоря Коломойского, однако несколько лет назад их пути разошлись. Позже Корбан давал откровенные интервью, в которых рассказывал о повадках днепровского олигарха.

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Все по теме:

ДТП, Аварии, Геннадий Корбан.

Автор:

Телеграф
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