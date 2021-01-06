Появилось видео с места гибели сына Геннадия Корбана

5 января 2021 года в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана, - вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.

Издание "Днепр оперативный" сообщает, что трагедия произошла на реке Мокрая Сура. Девушка, проживающая в Новоалександровке, вместе с приехавшим в гости из Днепра одноклассником поехали днем кататься на квадроцикле. Встревоженная долгим отсутствием детей мать девушки сообщила об их исчезновении в полицию.

Полиция обнаружила квадроцикл с погибшими детьми недалеко от села Новоалександровка, в реке Мокрая Сура.

Также издание обнародовало видео с места происшествия.

По предварительной информации, ребята хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину: подростки были пристегнуты и не смогли выбраться.

Спасатели с помощью троса достали квадроцикл с телами погибших. Все обстоятельства и подробности устанавливает полиция.

Напомним, в ночь на 6 января произошла еще одна авария, в Одессе на перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись пять автомобилей, в результате погибли двое человек.