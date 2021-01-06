Вода хлынула на дороги и затопила дома: из-за дождей на Закарпатье начался сильный потоп

Во вторник, 5 января, в Ужгороде и его окрестностях начался мощный потоп. Вода затопила поля и дорогу, а также проникла в скважины и колодцы.

О стихийном бедствии сообщило местное издание Uzhorod.net.ua.

Река Уж из-за сильных дождей, которые идут на Закарпатье уже третьи сутки, поднялась из берегов. Вечером, 5 января появились сведения о том, что вода начала затапливать поля и дорогу, а также дворы домов.

Больше всех пострадал бывший микрорайон «Подлипники», который теперь относится к Оноковской ОТГ и является пригородом Ужгорода. Здесь вода затопила не только дворы, но и достигла первых этажей жилых домов. Кроме того, местные жители сообщают, что вода попала в скважины, откуда берут питьевую воду.

Очевидцы стихии опубликовали в Сети фото и видео с места событий. Сейчас на месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, идет работа по откачке воды с затопленных дорог и скважин.

Как сообщал "Телеграф", во власти стихии также оказалась часть Румынии – здесь за несколько часов выпало более 100 мм осадков, что стало причиной многочисленных паводков. Это привело к затоплению дорог, полей и частных домохозяйств в округе Годж.

Также мы сообщали о том, что в канун Нового года в Хорватии произошла серия мощных землетрясений. В результате бедствия было разрушено здание посольства Украины в Загребе.