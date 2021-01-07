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Донбасс уже три дня без воды: у боевиков "ДНР" новые проблемы с аварийным водопроводом

Донбасс уже три дня без воды: у боевиков "ДНР" новые проблемы с аварийным водопроводом
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф

Ситуация с водой в Донецкой области все еще остается сложной – специалисты обнаружили на аварийном водопроводе еще один порыв.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в понедельник, 4 января, на водопроводе "Горловка – Торецк" произошла очередная авария. Водопровод считается изношенным, а многочисленные обстрелы во время активных боевых действий только усугубили ситуацию. Тем не менее, о замене речи не идет, а специалисты проводят "латочный" ремонт труб.

Тогда, в связи с порывом, без воды остались пять населенных пунктов – Торецк, Зализное, Пивничное, Пивденное и Щербиновка – водоснабжения ждут 38 тысяч жителей.

Однако, за три дня к ремонту водопровода так и не приступили – ремонтники ожидают гарантий безопасности от представителей незаконных вооруженных формирований.

Тем временем, 7 января произошел еще один порыв трубы и вновь – в "серой зоне". Для возобновления подачи воды требуется устранить повреждения, но вопрос все еще остается открытым.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Крыму ситуация с водоснабжением также остается сложной. Поставки воды с материка на полуостров прекратились, а Инкерманское водохранилище, которое так расхваливали российские власти, оказалось исчерпанным.

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Вода, Донбасс, отсутствие воды.

Автор:

Телеграф
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