В Одессе в магазине "Рошен" произошел скандал из-за украинского языка: подробности

В Одессе разгорелся громкий скандал в одном из магазинов сети "Рошен", в котором охранник едва не избил посетительницу, которая на украинском языке попросила сотрудника охраны надеть маску на лицо правильно.

Об этой ситуации рассказала непосредственная участница инцидента Жанна Мандриченко.

"Уже на кассе, заплатив, попросила охранника с неправильно одетой маской (когда нос над маской) отойти от меня, соблюдая дистанцию. Почему-то стоял вплотную. Еще ни разу не чувствовала к себе такое физическое внимание охранников в магазине", - пишет она.

После того, как охранник возмутился на ее просьбу, поинтересовавшись у девушки "чего это вы тут на укрАинском разговариваете?", Мандриченко обратилась к руководству. Но когда и руководитель магазина, выслушав девушку решил, что "ничего страшного не произошло", решила снять происходящее на телефон.

"В это время на меня нападает охранник, начинает толкать и пытается отобрать телефон, взывая, что здесь съемки запрещены. Телефон он, конечно, не смог отобрать. Я вызвала полицию", - добавила покупатель.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе в трамвае устроили скандал из-за языка.

Также в одном из киевских супермаркетов разгорелся скандал из-за того, что кассирша отказалась обслуживать писательницу Ларису Ницой на украинском языке. Инцидент произошел на выезде из Киева в магазине "Варус".