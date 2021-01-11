От увиденного хочется бежать: украинка показала фото условий в "коронавирусной" больницы для детей

В сети показали условия в больнице для лечения детей от коронавируса.
Своей историей поделилась в Фейсбук жительница города Днепр Елена Васильева в группе "12 Квартал Днепра".
"Так сложилась ситуация, что сыночек заболел ковидом. И пришлось обратиться за помощью в больницу. Приехали сами, без скорой, в 6-ю детскую, что на проспекте Петровского. К врачам претензий нет. Они выполняются свою работу хорошо, в силу своих возможностей", - написала она.
По ее словам, ее возмутили условия.
"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и разложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записяные, закаканые, забитые", - пишет Васильева.
В связи с этим она посоветовала тем, кого угораздит лечить ребенка, взять с собой постельное белье, полотенца, одеяла, подушки, чашки, тарелки, ложки, бутылку воды, салфетки и еду.
"Мы ещё с дома привезли манеж, потому что в такую детскую кроватку сажать ребенка страшно", - добавила она.
Как сообщалось ранее, сеть всколыхнули кадры с больницы №4 в Харькове, где люди лежали прямо в коридорах.