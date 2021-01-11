Скачать
Понедельник, 11.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

От увиденного хочется бежать: украинка показала фото условий в "коронавирусной" больницы для детей

От увиденного хочется бежать: украинка показала фото условий в "коронавирусной" больницы для детей
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В сети показали условия в больнице для лечения детей от коронавируса. 

Своей историей поделилась в Фейсбук жительница города Днепр Елена Васильева в группе "12 Квартал Днепра". 

"Так сложилась ситуация, что сыночек заболел ковидом. И пришлось обратиться за помощью в больницу. Приехали сами, без скорой, в 6-ю детскую, что на проспекте Петровского. К врачам претензий нет. Они выполняются свою работу хорошо, в силу своих возможностей", - написала она. 

По ее словам, ее возмутили условия.

"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и разложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записяные, закаканые, забитые", - пишет Васильева.

В связи с этим она посоветовала тем, кого угораздит лечить ребенка, взять с собой постельное белье, полотенца, одеяла, подушки, чашки, тарелки, ложки, бутылку воды, салфетки и еду.

"Мы ещё с дома привезли манеж, потому что в такую детскую кроватку сажать ребенка страшно", - добавила она. 

Как сообщалось ранее, сеть всколыхнули кадры с больницы №4 в Харькове, где люди лежали прямо в коридорах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
02 Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море
03 Убил 4-месячного сына: соседи рассказали о горе-отце с Черкасчины
04 В Украине исчезнет часть банкнот: что с ними случилось и чем заменят
05 "Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Эмбер Херд не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов на благотворительность
Эмбер Херд не сдержала свое обещание отдать 7 миллионов долларов на благотворительность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь