На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности

Стало известно о гибели на Донбассе старшего солдата Виктории Слободянюк, которой не стало 8 января.

Об этом в понедельник, 11 января, сообщила пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

"Виктория Слободянюк 1991 г.р. была призвана на военную службу по контракту. Умерла в зоне ООС 8 января 2021 года. Обстоятельства ее смерти уточняются", - говорится в сообщении.

Виктория Слободянюк жила в с. Волчок Немировского района Винницкой области. Виктория - мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 г.р.) и родители-пенсионеры.

Похоронят военную в родном селе.

Как сообщал "Телеграф", ранее имя бойца, погибшего во время обстрела вблизи поселка Пески на Донбассе. Им оказался 37-летний старший солдат ВСУ Олег Андриенко.

Также 29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Ефременюк, который также был родом из Винницкой области.