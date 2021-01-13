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Среда, 13.01.2021
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"Два оленя". На снегу под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП (видео момента)

"Два оленя". На снегу под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП (видео момента)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Каменском Днепропетровской области произошло курьезное ДТП: два автобуса не смогли разминуться и столкнулись на ровном месте. 

Об этом сообщает местное издание Dnepronet. Соответствующее видео снято веб-камерами, опубликовано на ютуб-канале паблика.

На видео хорошо видно, что два рейсовых автобуса на небольшой скорости двигались параллельно, после чего повернули и столкнулись. Можно предположить, что виной аварии стал снег. 

Под видео пользователи смеются над курьезной ситуацией и просят "срочно поставить светофор....".

Другие предполагают, что "помешал снег", что "так обычно возят маршрутчики пассажиров". 

Под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП 13.01.2021

Под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП 13.01.2021

Под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП 13.01.2021

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Напомним, сегодня, 13 января, во во многих городах Украины прошли сильные снегопады, а на дорогах образовался гололед. Некоторые водители не справляются с управлением, а автомобили заносит.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 403

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ДТП, Авария, Днепр, "Волга-Днепр".
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