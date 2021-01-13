"Два оленя". На снегу под Днепром автобусы попали в нелепое ДТП (видео момента)

В Каменском Днепропетровской области произошло курьезное ДТП: два автобуса не смогли разминуться и столкнулись на ровном месте.

Об этом сообщает местное издание Dnepronet. Соответствующее видео снято веб-камерами, опубликовано на ютуб-канале паблика.

На видео хорошо видно, что два рейсовых автобуса на небольшой скорости двигались параллельно, после чего повернули и столкнулись. Можно предположить, что виной аварии стал снег.

Под видео пользователи смеются над курьезной ситуацией и просят "срочно поставить светофор....".

Другие предполагают, что "помешал снег", что "так обычно возят маршрутчики пассажиров".

Напомним, сегодня, 13 января, во во многих городах Украины прошли сильные снегопады, а на дорогах образовался гололед. Некоторые водители не справляются с управлением, а автомобили заносит.