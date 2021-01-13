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"Скорая" застряла в пути к сломавшему ногу мужчине: фото и видео снежного ЧП под Балаклеей

"Скорая" застряла в пути к сломавшему ногу мужчине: фото и видео снежного ЧП под Балаклеей
14:05 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В среду, 13 января в селе Волобуевка, что в Балаклейском районе Харьковщины "скорая" спеша на вызов из-за сильного снегопада угодила в кювет. Медика пришлось вызвать спасателей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Согласно предоставленным данным, после вызова спасателей, фельдшер и санитар отправились пешком к месту вызова.

Вскоре прибыла бригада спасателей и с помощью троса вытащила автомобиль скорой помощи на ровный участок дороги, после чего медики продолжили движение самостоятельно.

Фото и видео с места событий:

скорая

скорую вытаскивали спасатели в селе Волобуевка

При этом, у "скорой" был еще один вызов в другое село, поэтому, чтобы "скорая" досталась туда бесприпятственно, сотрудники ГСЧС сопровождали ее на всем пути. 

Стоит отметить, что медики спешили к местному жителю, который шел к автобусной остановке через лес и сломал голень. Помощь мужчине успели оказать до того, как он получил обморожение.

Напомним, что ранее, 2 января в 09:20 в Сумах произошло серьезное ЧП: двое мужчин провалились под лед на реке Псел, рассположенной в районе одного из торговых центров.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Харьков, ЧП, ГСЧС, Волобуевка.
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