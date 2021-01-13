"Скорая" застряла в пути к сломавшему ногу мужчине: фото и видео снежного ЧП под Балаклеей

В среду, 13 января в селе Волобуевка, что в Балаклейском районе Харьковщины "скорая" спеша на вызов из-за сильного снегопада угодила в кювет. Медика пришлось вызвать спасателей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Согласно предоставленным данным, после вызова спасателей, фельдшер и санитар отправились пешком к месту вызова.

Вскоре прибыла бригада спасателей и с помощью троса вытащила автомобиль скорой помощи на ровный участок дороги, после чего медики продолжили движение самостоятельно.

Фото и видео с места событий:

При этом, у "скорой" был еще один вызов в другое село, поэтому, чтобы "скорая" досталась туда бесприпятственно, сотрудники ГСЧС сопровождали ее на всем пути.

Стоит отметить, что медики спешили к местному жителю, который шел к автобусной остановке через лес и сломал голень. Помощь мужчине успели оказать до того, как он получил обморожение.

Напомним, что ранее, 2 января в 09:20 в Сумах произошло серьезное ЧП: двое мужчин провалились под лед на реке Псел, рассположенной в районе одного из торговых центров.