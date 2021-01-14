Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Киеве: среди пострадавших полицейская (эксклюзивные фото и видео)

Поздно вечером 13 января на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Здолбуновской произошло столкновение четырех легковых машин: Шевроле , Мазды, Форда и полицейской Шкода Рапид.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия.

Предварительные обстоятельства этого ДТП таковы. Водитель Шевроле занял левый ряд и остановился на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Вслед за ним заняла место для такого же маневра и полицейская Шкода Рапид. Но двигавшийся сзади в направлении Привокзальной водитель Форд не заметил препятствие и на скорости таранил Шкода Рапид. После мощного удара она отлетела и повредила Шевроле. А внедорожник Форд ушел вправо и еще разбил Мазда.

Причину невнимательности рулевого Форда выяснилась быстро. Водитель внедорожника ( житель Броваров возраст более сорока лет) вел себя не совсем адекватно, поскольку был нетрезв.

Со слов водителя Шевроле алкотестер выдал почти 2,5 промилле. Позже, когда нарушителя доставили в наркологический кабинет, то он отказался от проведения экспертизы. В этом происшествии была травмирована девушка полицейская. Она госпитализирована, диагноз пока уточняется. Начато расследование причин этого происшествия.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 12 января в Киеве на Позняках произошло ЧП: эвакуатор забрал автомобиль вместе с ребенком.

А в Днепропетровской области произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину с двухлетней дочерью. Девочка вследствие удара погибла.

Фото: Василий Мозговой