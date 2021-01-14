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Момент пьяного ДТП с полицейскими в Киеве попал на видео

Момент пьяного ДТП с полицейскими в Киеве попал на видео
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сети показали видео ДТП 13 января, на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Здолбуновской, во время которого произошло столкновение четырех машин.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева оперативного.

Там также поделились видео с места событий.

При этом, в ДТП получила травмы инспектор патрульной полиции, ее госпитализировали медики. У одного из водителей обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование прибором Драгер, результат - 2,47 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимый уровень.

Стоит отметить, что в Новомосковске Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Вследствие столкновения один из них вылетел на тротуар, где сбил женщину с двухлетней дочерью. Девочка вследствие удара погибла. 

Напомним, что ранее в Каменском Днепропетровской области произошло курьезное ДТП: два автобуса не смогли разминуться и столкнулись на ровном месте. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, ДТП.
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