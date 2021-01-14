Продавали информацию из закрытых баз данных: в Киеве бывшие полицейские организовали "детективное" агентство

14 января Служба безопасности сообщила, что в Киеве пресекли противоправную деятельность частного детективного агентства, которое сбывало информацию из закрытых баз данных.

Об этом говорится в сообщении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства". В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГПС Украины, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний", - сказано в сообщении.

По предварительным данным досудебного следствия, "детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение транспортных средств, данные движения средств клиентов в банковских учреждениях. Фигуранты также реализовывали заказчикам данные из баз Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и органов юстиции.

"Злоумышленники "дополнительно" предоставляли услуги по незаконному визуального наблюдения и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость "услуг" составляла до $ 2 тысяч долларов США, в зависимости от сложности задачи и объемов информации", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору и четырем его сообщникам по статьям 361, 361-2, 362, 232 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в ноябре в аэропорту "Борисполь" были задержаны сотрудники таможенных постов, которые вымогали взятки с пассажиров и устраивали трудности из-за якобы перевеса вещей.