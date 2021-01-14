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Четверг, 14.01.2021
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В аварии на трассе Киев-Чоп погибли два брата: фото трагедии

В аварии на трассе Киев-Чоп погибли два брата: фото трагедии
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп вблизи поселка Гоща произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила Полиция Ровненской области на своей странице в Фейсбук.

В сообщении сказано, что 31-летний львовянин управлял автомобилем Audi А5, не выбрав безопасную скорость, влетел в металлический отбойник. В результате удара водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто, родному брату-ровеснику, медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще 2 пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу.

ДТП на трассе Киев-Чоп 14.01.2021

ДТП на трассе Киев-Чоп 14.01.2021

ДТП на трассе Киев-Чоп 14.01.2021

ДТП на трассе Киев-Чоп 14.01.2021

Пострадавших с различными не тяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель 2 человек. 

Напомним, как писал "Телеграф", 8 января в Ровенской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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ДТП, Авария, Происшествие.
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