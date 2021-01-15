Битва районов? Зрелищная уборка снега в Киеве попала на видео

Из-за снегопада, который накрыл Украину и Киев в четверг, 14 января, на дорогах столицы образовался коллапс.

Об этом сообщили на официальном портале КГГА в Telegram, где рассказали, что очисткой столичных улиц от снега всю прошедшую ночь занимались 37 бригад коммунальщиков.

"С начала непогоды использованы 2273 тонны соли, 1635 тонн песчано-соляной смеси, 96 тыс. литров жидких хлоридов", - уточнили в администрации.

В сети также появилось видео ночной снегоуборочной кампании на Оболони.

"Это Оболонь, детка! Шесть снегоуборочных траков подряд в сопровождении полиции! Наверное, конкуренция между районами, кто зрелищнее уберет снег) Смотреть со звуком!" – пишет автор ролика Валера Антонов.

В сети тут же стали комментировать кадры, отметив, что возле домов, где люди ходят, ничего не чистят.

"Вам сложно угодить. Чистят же. А не чистили, тоже гнали бы", "Нормальный снег, первый раз за всю зиму, может и последний, надо же технику выгуливать", "Оставьте снег, дайте порадоваться!))" – комментирую видео Антонова в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее киевляне поделились фото и видео заснеженной столицы.