Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева

В четверг, 14 января, на фоне ухудшения погодных условий, которое в Карпатах "укнулось" возможным схождением лавин и третьем уровнем опасности, Киев засыпало снегом.

Киевляне в соцсетях устроили флешмоб по хвастовству столичными красотами.

"Парки и скверы Киева превратились в местный Буковель", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как Киев засыпает мокрым снегом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оперативные новости Киева (@kiev.today.ua)

Большинство снимков кажутся нереальными и напоминают настоящую сказку. В один момент может показаться, что столица Украины не может быть настолько красивой! Но нет – это все Киев!

Но если пешеходы рады приходу зимы в столицу, то автомобилистам не до радости. Из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках.

Кроме того, количество ДТП од вечер 14 января, вряд ли поуменьшилось. В частности 14 января пьяный водитель на Ford устроил смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев со Старым Новым годом, выложив фото Банковой из окна Офиса президента.