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Четверг, 14.01.2021
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Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева

Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева
Обновлено 23:19 Сегодня Телеграф

В четверг, 14 января, на фоне ухудшения погодных условий, которое в Карпатах "укнулось" возможным схождением лавин и третьем уровнем опасности, Киев засыпало снегом.

Киевляне в соцсетях устроили флешмоб по хвастовству столичными красотами.

"Парки и скверы Киева  превратились в местный Буковель", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как Киев засыпает мокрым снегом.

 
 
 
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Публикация от Оперативные новости Киева (@kiev.today.ua)

Большинство снимков кажутся нереальными и напоминают настоящую сказку. В один момент может показаться, что столица Украины не может быть настолько красивой! Но нет – это все Киев!

Заснеженный Киев 14.01.2021

Заснеженный Киев 14.01.2021

Заснеженный Киев 14.01.2021

Заснеженный Киев 14.01.2021

Заснеженный Киев 14.01.2021

Заснеженный Киев 14.01.2021

Но если пешеходы рады приходу зимы в столицу, то автомобилистам не до радости. Из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках.

Пробки в Киеве 14.01.2021

Кроме того, количество ДТП од вечер 14 января, вряд ли поуменьшилось. В частности 14 января пьяный водитель на Ford  устроил смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев со Старым Новым годом, выложив фото Банковой из окна Офиса президента.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, ДТП, Снег, Пробки, Фото, Погода в Киеве.
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