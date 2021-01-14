"Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев со Старым Новым годом, который традиционно отмечается с 13 на 14 января, выложив фото заснеженной Банковой.

Снимком он поделился в Facebook.

"Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно - С НОВЫМ ГОДОМ!!!" – подписал кадр он, на котором Банковую видно из окон Офиса президента.

Но украинцы не разделили умиротворенного настроения Зеленского, напомнив ему про недавний отдых в Буковели, провальную операцию по закупке вакцин от коронавируса и заоблачных тарифах на отопление, которые одни из прочих стали причиной недавних протестов.

"Вы прикалываетесь? А в Буковели у Вас зимы не было? А тарифам, безработицей, падением экономики, вакцинацией то планируете заниматься? Или народу пора снег есть?", "А может, вы, наконец, поработаете, господин президент? Потому что у нас тут вроде экономический кризис, люди дороги перекрывают, а вы на лыжах катаетесь", "Нам только и осталось как радоваться зиме( особенно, когда получаешь квитанцию за отопление) Спасибо за то, что хоть за снег пока еще не платим...." – комментируют пост Зеленского в сети.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский пригласил предпринимателя и основателя Tesla Илона Маска в Украину.