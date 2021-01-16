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Кернес "засветился" в уголовном расследовании после смерти: детали скандала в Харькове

Кернес "засветился" в уголовном расследовании после смерти: детали скандала в Харькове
10:51 Сегодня Телеграф

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, по решению которой Геннадий Кернес, находясь на лечении в берлинской клинике на лечении, был избран мэром Харькова, но не принимал присягу.

Об этом написала на своей странице в Facebook депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева, которая и подала в прокуратуру соответствующее обращение.

В документе, предоставленном депутатом, сообщается, что соответствующее уголовное производство открыто и процессуальное руководство будет осуществлять группа прокуроров.

Напомним, на сессии Харьковского горсовета 9 декабря Кернеса признали мэром без принесения присяги из-за его отсутствия. Тогда основанием для его официального утверждения на должности мэра стало утверждение председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая заявила, что Кернес принес присягу "еще в 2010-м".

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Михаил Добкин раскрыл причины ссоры с мэром Харькова Геннадием Кернесом

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Прокуратура, Меры, ТИК, Геннадий Кернес, присяги.
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