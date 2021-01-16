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Боевики на Донбассе получили неприятный сюрприз на День "киборгов": фото и детали

Боевики на Донбассе получили неприятный сюрприз на День "киборгов": фото и детали
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф

В день памяти донецких "киборгов" 13 января, когда шесть лет назад произошел обвал диспетчерской башни Донецкого аэропорта и обстрелы из градов украинского пункта пропуска вблизи Волновахи, в результате чего погибли 12 человек, 18 были ранены, у боевиков произошло несколько ЧП.

О них в Facebook рассказал военнослужащий Alex N Alex Noyt.

"В день памяти киборгов в Макеевке "внезапна" сгорел пункт связи российского "Комтел", - рассказал он, добавив, что "оккупационная администрация обойдется без телефонной связи с РФ".

День киборгов

Кроме того, по его словам, под Глафировкой на оккупированной территории в Луганской области взорвался газопровод высокого давления.

"Заброшенная оккупантами инфраструктура ожидаемо выходит из строя", - добавил боец.

День киборгов

Как сообщал "Телеграф", ранее в Славутиче Киевской области на 47 году умер защитник Донецкого аэропорта Евгений Арефьев.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Боевики, Фото, Киборги, ДАП, День киборгов.
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