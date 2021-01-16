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"Якобы нарушаем санкционные законы ЕС": австрийцы сетуют на проблемы из-за проекта в Крыму

"Якобы нарушаем санкционные законы ЕС": австрийцы сетуют на проблемы из-за проекта в Крыму
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф фото: Standard

Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил, что его компания подверглась серьезной критике из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе.

Об этом пишет газета Standard.

"Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро", - рассказал архитектор детали телефонного разговора с украинским послом в Вене Александром Щербой.

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Он отметил, что участие его бюро в строительстве не подпадает под санкции Евросоюза. Прикс также подчеркнул, что его архитектурное бюро строит не административное здание, а оперный театр для жителей Севастополя и Крыма.

"Coop Himmelb (l)au строит для Путина = для диктатора = для угнетателя свободы = для дьявола. Но мы не строим для Владимира Путина, мы не строим посольство, мы не строим политкомиссариат. Мы строим оперу. И эта опера не для Путина, а для жителей Севастополя и Крыма. Так же, как Венская опера была построена не для императора Франца Иосифа I и Университет для Рудольфа IV, а для венцев", - высказал вою точку зрения он.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Строительство, Австрия, Оперный театр, Архитекторы.
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