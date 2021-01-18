Футбольное поле заросло сорняками: как выглядит стадион в Донецке после прихода в город "русского мира" (фото)

В сети показали, как выглядит стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке.
Показательными фотографиями поделился Телеграм-канал "Останній Блокпост".
"Вместо ярких футбольных матчей, "русский мир" принес на это футбольное поле лишь сорняки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за долгов по коммуналке, стадион был отключен оккупантами от газа и света.
Дренажная система, помещения и прилегающая территория также находятся в плачевном состоянии, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, журналисты проехались по оккупированном Донецке и другим неподконтрольным Украине городам и показали, как там живут люди.
Также сообщалось, что в оккупированной Горловке квартиры продают не дороже трех тысяч долларов. При том, речь идет не только об однокомнатных квартирах.