России предрекли участь Советского Союза

Россию, которая постепенно превращает Крым в военную базу, ждет развал как в свое время и СССР, устроившего гонку вооружений.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев.

"Наращивание Россией военного потенциала вынуждает западные страны к ответным действиям в этой сфере. А гонка вооружений, кстати, это как раз то, что развалило в свое время СССР", - уверен он.

По его словам, не на руку России играет и тот факт, что РФ по потенциалу уже далеко не СССР с его сателлитами из "соцлагеря".

"Например, нынче ВВП РФ составляет лишь около 80 % ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России. Правда, Россия значительно экономит за счет того, что на одного военнослужащего тратит в пять раз меньше, чем страны НАТО. Но все равно, разрыв в потенциале не сопоставимый", - озвучил цифры депутат.

По мнению Джемилева, руководство России нынешним своим поведением довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза.

Также он подтвердил тот факт, что Россия потихоньку делает из Крыма военную базу.

"Чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск. Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию", - добавляет он, отмечая, что если Россия не выполняет эти резолюции и еще больше нагнетает военный психоз, вовсе не означает, что они были приняты впустую, ведь невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций.

Подробнее про то, как россияне пытаются скрыть колонизацию Крыма – и куда их может привести оккупация украинского полуострова, читайте в материале "Телеграфа": Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев.