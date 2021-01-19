Из кранов в Симферополе потекла коричневая вода с противным запахом: оккупанты придумали объяснение

19 января в оккупированном Симферополе на Крымском полуострове вода из под крана поменяла цвет на рыжий. В ответ на это "власти" оправдались повышением хлорирования водорода.

Об этом сообщили в Телеграм-канале военного блогера Анатолия Штирлица. Там также поделились фото самой воды.

В свою очередь, глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что причиной неприятного запаха воды из под крана, на которую жалуются жители Симферополя, стал ил, который насосы накачали из Симферопольского водохранилища.

По этой причине усилили хлорирование водовода.

Чиновник заверил, что сейчас вода безопасна.

Стоит отметить, что ранее в сети показали кадры высохшего озера Климента в Инкерманском карьере в Севастополе, в Крыму.

Напомним, что Мустафа Джемилев в интервью "Телеграфу" рассказал о том, как россияне пытаются скрыть колонизацию Крыма – и куда их может привести оккупация украинского полуострова.