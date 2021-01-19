В Марганце нашли вандалов, сдавших на металлолом столики и скамейки с кладбища (фото)

В Марганце (Днепропетровская область) полиция задержала двух мужчин, которые украли металлические столики и скамейки с могилы и сдали их на металлолом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что сообщение о повреждении могил поступило правоохранителям еще 9 января. В ходе расследования было установлено, что к акту вандализма причастны двое 35-летних местных жителей.

18 января им было вручено подозрение о совершении преступления по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего).

Теперь злоумышленникам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области произошло ЧП: двухлетний ребенок залез за диван, где его зажало и он задохнулся.