"Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившем двух человек в Одессе

Подозреваемым, который в среду, 20 января, совершил убийство и расчленил двух мужчин в Одессе, оказался некий 30-летний Дмитрий П.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х*евая Одесса".

Известно, что он работал в переулке Чайковского 10. Накануне его уволили за неадекватное поведение на рабочем месте, где парень находился в состоянии наркотического опьянения.

Также выяснилось, что он обезглавил своего отца Игоря П. и выпотрошил все внутренние органы из 32-летнего Александра Д., который вероятнее всего был другом семьи.

Также в Telegram-канале опубликовали фото с места убийства и фото самого подозреваемого. Поскольку фото содержат сцены насилия и чрезмерной жестокости, их можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 19 декабря в Славянске (Донецкая область) мужччина в костюме Супермена убил трех человек.