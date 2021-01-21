Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе

Подозреваемый, который в среду, 20 января, совершил убийство и расчленил двух мужчин в Одессе, до того, как его задержали, успел выйти с отрезанной головой на улицу и разбил ею несколько машин, припаркованных неподалеку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

Он хлопнул этой головой по машине женщины, которая сразу же уехала. Затем он разбил отрезанной головой другие машины. Вы же понимаете, что это голова родного отца, так даже звери не поступают, - рассказал знакомый подозреваемого.

Кроме того, он рассказал, что 30-летнего задержанного Дмитрия П., которого уволили с работы накануне двойного убийства, увольняли и ранее из-за злоупотребления наркотиками с нескольких мест, где он работал в Одессе.

Также, по данным Telegram-канала, у мужчины есть супруга и сын Давид.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 19 декабря в Славянске (Донецкая область) мужчина в костюме Супермена убил трех человек.