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Четверг, 21.01.2021
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Пожар в Харькове: названа возможная причина трагедии

Пожар в Харькове: названа возможная причина трагедии
17:03 Сегодня Телеграф

Пожар в частном доме для престарелых «Золотой час» в Харькове, который вспыхнул 21 января и унес жизни 15 человек, мог возникнуть из-за обогревателей.

Такую версию в своем Facebook назвала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами», - отметила она.

Также Венедиктова уточнила, что в результате пожара 11 человек числятся пострадавшими.

По факту происшествия открыли уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие за собой смерть людей.

Стоит отметить, что в Харькове вплоть до сегодняшнего дня держалась очень низкая температура и можно предположить, что в доме действительно пытались согреться при помощи обогревателей.

"Телеграф" собирает все подробности этого жуткого происшествия в Харькове в хронике по ссылке

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Пожары, Харьков, Дома престарелых, Ирина Венедиктова.
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