Появились фото, как выглядел пансионат "Золотое время" в Харькове до трагического пожара

Появились фото дома престарелых в Харькове, где на пожаре, по предварительным данным, в четверг, 21 января, 15 человек погибли и пятеро получили травмы.

Их публикует Telegram-канал Харьков NOW.

Дом для престарелых под названием "Золотое время" располагался в одном из частных жилых секторов Харькова и работал нелегально.

"Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - рассказал директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

Внешне пансионат напоминает обычный двухэтажный дом.

В нем, по всей видимости, было несколько комнат с односпальными кроватями, где и спали пожилые люди.

Судя по фото, там была и столовая, где кормили постояльцев.

У дома престарелых даже есть свой сайт. Но на данный момент он недоступен.

Интересно, что стоимость своих услуг держатели дома престарелых не афишировали и высылали прайс с ценами исключительно по запросу.

Подробнее про пожар с 15 погибшими в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.