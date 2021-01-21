У хозяина сгоревшего в Харькове дома престарелых нашли еще 3 хосписа

У хозяина дома престарелых в Харькове, где на пожаре погибли 15 человек и пятеро пострадали, находятся еще три частных дома, в которых также нелегально могут содержаться люди.

Об этом в Facebook написал юрист из Харькова Алексей Романов.

"Ему принадлежат еще три дома, где вполне могут быть такие же нелегальные дома престарелых. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки, которые каждый день рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий", - написал он, указав адреса домов.

Также он назвал имя владельца этой недвижимости. Им оказался некий Вячеслав Акопян.

Стоит отметить, что в разговоре корреспондента "Телеграфа" с одной из жительниц соседнего с хосписом дома также звучало указанное выше имя владельца дома.

Подробнее про пожар с 15 погибшими в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.