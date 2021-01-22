Пожар в доме престарелых в Харькове: задержаны несколько человек, кто они (фото)

В Харькове задержали трех человек, которые могут быть причастны к смертельному пожару в доме престарелых, где 15 человек погибли и 5 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности речь идет о хозяине дома, арендаторе жилого помещения и об администраторе хосписа.

"В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых", - уточняют в ведомстве.

По данным прокуратуры, причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами.

Отметим, что на момент пожара, по предварительным данным, в жилом доме, обустроенном под частный хоспис, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Девять человек удалось спасти.

Подробнее о пожаре,читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн