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Названы имена всех погибших на пожаре в доме престарелых в Харькове

Названы имена всех погибших на пожаре в доме престарелых в Харькове
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

Стали известны имена всех 15 погибших во время пожара в харьковском хосписе 21 января.

Их озвучили  в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", свежий выпуск которой вышел в пятницу, 22 января.

Все погибшие - пенсионеры старше 70 лет. Самому младшему из них - 70, самому старшему - 91.

Гробов Федор Иванович (78 лет);.

Телегун Федор Викторович (91 год);

Давиденко Павел Иванович (74 года);

Панин Виктор Семенович (80 лет);

Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет);

Чернов Николай Анатольевич (74 года);

Дмитренко Анна Ивановна (91 год);

Звягинцева Вера Сергеевна (83 года);

Постовная Любовь Федоровна (80 лет);

Палант Ирина Семеновна (85 лет);

Панченко Валентина Николаевна (79 лет);

Мандригель Галина Михайловна (70 лет);

Орищенко Любовь Алексеевна (82 года);

Песина Елена (данные неизвестны);

Юрченко Ольга (данные неизвестны).

Так, днем в Харькове загорелся нелегальный дом престарелых, в котором на момент пожара, по предварительным данным, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Во время пожара погибли 15 человек, 5 пострадали, и 9 удалось спасти. У пострадавших – ожоги и отравление угарным газом.

Подробнее о пожаре в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Пожары, Харьков, Дом, хосписы, престарелых.
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