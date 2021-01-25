Крымчанам начали подавать отравленную воду: что произошло

Из-за дефицита питьевой воды в водохранилищах оккупированного Крыма, из кранов на полуострове начала течь вода со стойким запахом аммиака.

"Был сильный выплеск аммиака в связи с крохотулечными запасами воды в Симферопольском водохранилище. Наши химики отработали этот вопрос, мы включили режим углевания, привезли с Межгорного водохранилища наши запасы угля, поменяли схему очистки – не принципиально, но в этой части запах практически ушел", - сказал "гендиректор" ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов в понедельник, 25 января.

При этом оккупанты оправдались, мол, даже в самом пике содержание аммиака не превышало ту норму, которая якобы устанавливается российским законодательством в части питьевого водоснабжения.

"Эту проблему мы победили", - резюмировал Баженов.

Отметим, что буквально в середине января жители столицы Крыма начали массово жаловаться в соцсетях на запах воды, она пахла канализацией, затем – лекарствами.

"Неприятный "аптечный" запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия", - заявляли тогда в "Воде Крыма".

При этом, по заверению оккупантов, на данный момент в воде есть 1,75 мг аммиака (при стандарте, якобы, до 2 мг аммиака на кубический дециметр).

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.