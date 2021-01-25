50 смертей за год: скандал с пожаром в харьковском доме престарелых получил продолжение

Адвокат одного из подозреваемых по делу о смерти 15 человек в доме престарелых "Золотое время" Сергей Веприцкий убежден, что настоящие виновные в трагедии "остались за кадром".

Об этом пишет "KHARKIV Today"

По убеждению Веприцкого, чиновники, полиция и ГСЧС не могли не знать, что в доме находится пансионат.

"За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых?", - сказал он, отметив, что после каждой смерти туда отправлялась следовательская группа.

По его словам, и полиция и ГСЧС являются подразделениями МВД, а значит ведомства должны быть в курсе, что в здании не были соблюдены элементарные противопожарные меры.

"Мой ответ: полиция, прокуратура, ГСЧС-ники, местная власть обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло. Мы как налогоплательщики конкретно этим людям, представителям этих органов уже за это заплатили", - сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, пожар в хосписе под Харьковом произошел 21 января.

По состоянию на 25 января известно, что жертвами трагедии стали 16 человек.