Стало известно о еще одной жертве пожара в харьковском хосписе

Число жертв на пожаре в харьковском хосписе, на котором ранее погибли 15 человек, возросло.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. В итоге, в общей сложности число жертв увеличилось до 16.

Напомним, изначально президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родственникам погибших на пожаре сообщил, что всего в хосписе на момент ЧП находились 33 человека, 15 из которых погибли, 5 пострадали и 9 удалось спасти.

Позже во время срочного заседания Кабмина глава МЧС Украины Николай Чечеткин, ссылаясь на предварительные данные сообщил, что общее число постояльцев в момент возгорания было 27-28 и 4 человека медперсонала. На данный момент в результате пожара 16 человек погибли, 4 пострадали и 9 удалось спасти. У пострадавших - ожоги и отравления угарным газом.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.