Задымление возникло возле газового счетчика: появилась новая версия пожара в Харькове

Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и пять пострадали, мог возникнуть из-за проблем с газом.

Об этом стало известно в ходе экстренного заседания Кабмина под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, созванного по случаю этой трагедии.

Так, в ходе заседания глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин рассказал, что по предварительным данным, накануне в хосписе должны были проводиться ремонтные работы. Само задымление произошло в районе газового счетчика.

"По словам свидетелей, в доме находились 27-28 пожилых людей и 4 человека медперсонала", - добавил он. По его словам, уже допрошены 3 медработников и соарендатора помещения, которая находится на лечении в больнице после операции, возле ее палаты дежурят полицейские.

По факту случившегося уже открыто уголовное производство. Расследование причин трагедии находится на контроле Кабмина.

Кроме того, родственникам погибших и пострадавших выплатят материальную помощь.

Поскольку выяснилось, что дом престарелых работал нелегально, Шмыгаль потребовал проверить все заведения подобного типа.

Подробнее про пожар с 15 погибшими в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.