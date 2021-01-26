Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

Киевский суд по иску Портнова запретил чтить память известных лидеров УПА: подробности

Киевский суд по иску Портнова запретил чтить память известных лидеров УПА: подробности
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Окружной административный суд Киева (ОАСК) удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о запрете для Киевской горгосадминистрации (КГГА) на проведение мероприятий, посвященных годовщинам дней рождений ряда украинских деятелей. 

Как указывается в постановлении ОАСК от 19 января, речь идет о следующих деятелях: 

  • полковника армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы;
  • полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;
  • полковника УПА Василия Сидора;
  • полковника УПА Василия Галасы;
  • писателя и журналиста Власа Самчука;
  • писателя Юрия Липы;
  • ученого  Владимира Кубийовича;
  • главы Провода ОУН Андрея Мельника;

Портнов сослался на закон о запрете коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики, и заявил, что часть из вышеперечисленных деятелей якобы "сотрудничали с немецкими нацистами". 

КГГА в ответ отметили, что памятные мероприятия проводились с целью консолидации и развития исторического сознания украинцев, а также сохранения национальной памяти. 

Профессор киевского вуза оскандалилась словами об украинском языке и неонацистах, но увольнять ее не планируют

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича – руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

После начала событий Майдана бежал из Украины, однако вернулся в мае 2019 года. Позже Печерский суд признал, что Портнов все время проживал в Украине

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 281

Все по теме:

Киев, КГГА, УПА, Андрей Портнов, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь