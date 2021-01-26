Киевский суд по иску Портнова запретил чтить память известных лидеров УПА: подробности

Окружной административный суд Киева (ОАСК) удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о запрете для Киевской горгосадминистрации (КГГА) на проведение мероприятий, посвященных годовщинам дней рождений ряда украинских деятелей.

Как указывается в постановлении ОАСК от 19 января, речь идет о следующих деятелях:

полковника армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы;

полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;

полковника УПА Василия Сидора;

полковника УПА Василия Галасы;

писателя и журналиста Власа Самчука;

писателя Юрия Липы;

ученого Владимира Кубийовича;

главы Провода ОУН Андрея Мельника;

Портнов сослался на закон о запрете коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики, и заявил, что часть из вышеперечисленных деятелей якобы "сотрудничали с немецкими нацистами".

КГГА в ответ отметили, что памятные мероприятия проводились с целью консолидации и развития исторического сознания украинцев, а также сохранения национальной памяти.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича – руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

После начала событий Майдана бежал из Украины, однако вернулся в мае 2019 года. Позже Печерский суд признал, что Портнов все время проживал в Украине.