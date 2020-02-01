Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова

Новости Украины:Суд удовлетворил требование экс-замглавы Администрации президента времен Януковича.

Печерский райсуд Киева удовлетворил заявление бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова и установил факт непрерывного на законных основаниях его проживания на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 15 января, принятого судьей Печерского суда Светланой Волковой.

Как заявил Портнов, 22 февраля 2014 он выехал за пределы Украины и не мог вернуться в связи с "политическим и безосновательным уголовным преследованием". По настоянию украинской власти в ЕС и Канаде к нему были применены санкции. Следовательно Портнов, по его словам, был вынужден искать работу за рубежом, но пытаясь сохранить связи с Украиной.

Суд установил, что 14.04.2014 года Портнов был принят на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта командировка неоднократно продолжалась вплоть до 19 мая 2019 года и в этот день он вернулся в Украину. За весь период командировки ему в Украине начислялась зарплата и платились налоги.

Портнов просил установить факт непрерывного проживания в Украине последние 5 лет, поскольку от этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом.

Печерский суд пожелания Портнова удовлетворил, приняв во внимание выводы Верховного суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

Как сообщалось, в августе 2019 года суд взыскал для Портнова 1,8 млн грн морального ущерба, а также 5 млн грн возмещения расходов на адвокатов в связи с действиями Генпрокуратуры, МИД и посла Канады.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича – руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Судья Волкова, которая приняла решение для Портнова, только в октябре 2019 возобновилась на посту. В 2016 ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустила его из-под стражи и он сбежал в Россию. Теперь Волкову судят за принятие неправосудного решения.