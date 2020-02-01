Скачать
Суббота, 01.02.2020
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
"Нормандский саммит": у Зеленского надеются на проведение выборов в ОРДЛО в конце октября
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Полнолуние в феврале: что нужно сделать и чего лучше избежать в этот день
Полнолуние в феврале: что нужно сделать и чего лучше избежать в этот день

Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова

Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд удовлетворил требование экс-замглавы Администрации президента времен Януковича.

Печерский райсуд Киева удовлетворил заявление бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова и установил факт непрерывного на законных основаниях его проживания на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 15 января, принятого судьей Печерского суда Светланой Волковой.

Как заявил Портнов, 22 февраля 2014 он выехал за пределы Украины и не мог вернуться в связи с "политическим и безосновательным уголовным преследованием". По настоянию украинской власти в ЕС и Канаде к нему были применены санкции. Следовательно Портнов, по его словам, был вынужден искать работу за рубежом, но пытаясь сохранить связи с Украиной.

Суд установил, что 14.04.2014 года Портнов был принят на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта командировка неоднократно продолжалась вплоть до 19 мая 2019 года и в этот день он вернулся в Украину. За весь период командировки ему в Украине начислялась зарплата и платились налоги.

Бросил собаку в костер: правоохранитель-живодер предстанет перед судом

Портнов просил установить факт непрерывного проживания в Украине последние 5 лет, поскольку от этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом.

Печерский суд пожелания Портнова удовлетворил, приняв во внимание выводы Верховного суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

Как сообщалось, в августе 2019 года суд взыскал для Портнова 1,8 млн грн морального ущерба, а также 5 млн грн возмещения расходов на адвокатов в связи с действиями Генпрокуратуры, МИД и посла Канады.

В Киеве мужчина пойдет под суд за серию нападений на пенсионеров

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича – руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Судья Волкова, которая приняла решение для Портнова, только в октябре 2019 возобновилась на посту. В 2016 ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустила его из-под стражи и он сбежал в Россию. Теперь Волкову судят за принятие неправосудного решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Андрей Портнов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
05 Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Крупный &quot;займ&quot;: Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
WhatsApp не для всех: на &quot;старых&quot; смартфонах приложение не будет работать
WhatsApp не для всех: на "старых" смартфонах приложение не будет работать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь