Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове

Полиция Харькова открыла дело из-за невыполнения обязанностей по уходу за детьми хозяйкой одной из квартир на улице Рымарской.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

В сообщении указано, что в заваленной мусором квартире проживали мама, бабушка и трое малолетних детей - 2, 6 и 11 лет.

По старшей девочке в полицию уже поступали обращения из Управления образования Шевченковского района относительно того, что она не посещает школьные занятия.

Прибывшие на место полицейские ювенальной превенции обнаружили, что в доме отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Также сообщается, что дети жили в антисанитарных и опасных условиях - лестницы от подъезда до квартиры завалены мусором, а в помещении завелись тараканы и крысы. Помимо того, в квартире проживали пять собак, которых никто не выгуливал.

За несоблюдение обязанностей по уходу за детьми было открыто дело по ч.1 ст.166. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе трехлетняя девочка получила химический ожег в детском саду.