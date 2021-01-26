Забрали не сразу: дети жили в заваленной мусором квартире в Харькове несколько дней после визита полиции

В Харькове на улице Рымарской из заваленной мусором квартиры забрали двоих детей. Об ужасных условиях жизни полиции стало известно еще 21 января, однако забрали их лишь пять дней спустя.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции области.

"21 января 2021 около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Рымарской слышали как плачет ребенок и зовет на помощь. Также заявитель сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде", - сказано в сообщении.

Квартира была завалена мусором из-за чего там развелись тараканы и крысы. Помимо семьи из мамы, бабушки троих детей, там проживали пять собак, которые никогда не выгуливались и справляли нужду прямо в жилых комнатах.

В тот же день из дома забрали 11-летнюю девочку, которую доставили в больницу.

22 января полиция открыла дело.

Еще двоих детей, 2-х и 6-лет, сотрудники ювенальной полиции смогли забрать лишь 26 января.

Матери детей теперь грозит до пяти лет лишения свободы за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми.