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Под Киевом трагически погиб ветеран АТО

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
07:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В ночь на вторник, 26 января, в поселке Новые Петровцы Киевской области погиб ветеран АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Сердюк.

Мужчина погиб на пешеходном переходе под колесами автомобиля.

"Прощание состоится в четверг 28 января, в 7:30 часов утра, в морге Вышгородской центральной районной больницы (Киевская область, в г.. Вышгород, ул. Кургузова). После его тело доставят на родину в город Кропивницкий", - сказано в сообщении.

Руслан Сивирский родом из Кропивницкого. В 2015-2016 годах служил в батальоне особого назначения "Сич" на Донбассе. Последние годы жизни погибший работал в Киевской области. У него осталась пожилая мать.

Напомним, как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киев, Донбасс, АТО.
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