Украина взялась за конфликт с Венгрией на Закарпатье: начали с образования и бизнеса

Во вторник, 27 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Киев по приглашению украинского дипломата.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

"Нет никаких оснований считать, что община украинских венгров склонна к сепаратизму. Так же как нет никаких оснований считать, что Украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - сказал Кулеба.

По его словам, несмотря на трудности Украины и Венгрия стремятся к диалогу.

"Сегодня мы говорили как партнеры и друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые. Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание украинской-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн-бизнес форум между предпринимателями Украины и Венгрии", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 1 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал к себе венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за исполнения венгерского гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги. А уже на следующий день в посольстве Венгрии заявили, что депутаты исполняли якобы не гимн, а старинную молитву.

Как сообщал "Телеграф", ранее разгорелся скандал из-за запрета на въезд дипломатов Венгрии в Украину. Подробнее об этом читайте в материале: Почему разгорелся новый дипломатический конфликт, который привел к обострению отношений между Киевом и Будапештом.