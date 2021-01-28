Известная харьковская активистка умерла от осложнений коронавируса

Велоспортивное сообщество Харькова лишилось одного из своих наиболее ярких представителей. В среду, 27 числа, умерла Виктория Смагина, активно продвигавшая велоспорт на улицах города. Как сообщают ее друзья, Виктория болела коронавирусом и с начала года находилась на самоизоляции.

Информацию о смерти женщины также опубликовал telegram-канал «Спортивный Харьков».

Виктория Смагина была известна в Харькове как один из лидеров велодвижения занимая должность руководителя организации «Велосипедный Клуб «Харьковский велосипедный Союз».. Она несколько лет выступала организатором Велодня и ряда других велопрогулок, озвучивала велотематику в СМИ и была проектным менеджером сети прокатов NextBike. Также Смагина являлась соорганизатором проектов «Первая пешеходная улица Харькова», «На велосипеде на работу», «Осенний велопарад» и другие.

Напомним, в ноябре 2020 года Коронавирус забрал жизнь известного львовского врача Игоря Мартынюка.