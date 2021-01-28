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Известная харьковская активистка умерла от осложнений коронавируса

Известная харьковская активистка умерла от осложнений коронавируса
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф

Велоспортивное сообщество Харькова лишилось одного из своих наиболее ярких представителей. В среду, 27 числа, умерла Виктория Смагина, активно продвигавшая велоспорт на улицах города. Как сообщают ее друзья, Виктория болела коронавирусом и с начала года находилась на самоизоляции.

Информацию о смерти женщины также опубликовал telegram-канал «Спортивный Харьков».

Виктория Смагина была известна в Харькове как один из лидеров велодвижения  занимая должность руководителя организации «Велосипедный Клуб «Харьковский велосипедный Союз».. Она несколько лет выступала организатором Велодня и ряда других велопрогулок, озвучивала  велотематику  в СМИ и была проектным менеджером сети прокатов NextBike. Также Смагина являлась соорганизатором проектов  «Первая пешеходная улица Харькова», «На велосипеде на работу», «Осенний велопарад» и другие.

Напомним, в ноябре 2020 года Коронавирус забрал жизнь известного львовского врача Игоря Мартынюка.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Харьков, Активисты, Коронавирус, Covid-19.
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