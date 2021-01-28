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Фуры разбились "в мясо" на одесской трассе под Николаевом: видео с места

Фуры разбились "в мясо" на одесской трассе под Николаевом: видео с места
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф

В четверг, 28 января, на трассе Одесса - Николаев произошло ДТП: между собой на полной скорости столкнулись две фуры.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале.

Согласно предоставленным данным, грузовики столкнулись перед селом Нечаянное, возле поворота на населенный пункт Андреево-Зорино, что под Николаевом.

В то же время о пострадавших пока не сообщается.

На месте работают сотрудники Нацполиции, детали происшествия высняются.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 28 января в Гайсинском районе, Винницкой области произошло ДТП: столкнулись автомобили Skoda и грузовик SCANIA. В результате аварии погиб 28-летний водитель легковушки.

При этом, в сети показали фото, как украинские водители застряли на дорогах из-за непогоды в стране.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 270

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Украина, ДТП, Николаев, Нечаянное, Андреево-Зорино.
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