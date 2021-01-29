Дело Шеремета: апелляционный суд принял решение по судьбе Антоненко

В пятницу 29 января, Киевский апелляционный суд рассматривал апелляцию на избранную Андрею Антоненко "Риффмастеру" меру пресечения. Музыканта обвиняют в подрыве машины белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Судья не стал отменять решение суда первой инстанции и удовлетворить апелляцию стороны защиты, оставив Антоненко под стражей, сообщает PavlovskyNEWS .

Вердикт служителя Фемиды вызвал недовольство соратников и друзей Антоненко, пришедших на заседании морально поддержать "Риффмастера"

На момент публикации материала правоохранители усиленно охраняли здание суда. Особых происшествий не происходило.

Напомним, экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар в декабре 2020 года передал аудиозаписи КГБ Беларуси украинским силовым ведомствам. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. Якобы по приказу по приказу Александра Лукашенко. В частности, фокусировались на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.