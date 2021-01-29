Боевики атаковали ВСУ с дронов: два бойца получили ранения

29 января оккупанты сбросили с беспилотника гранату на позиции ВСУ возле Водяного.

Как сообщает пресс-служба ООС, вследствие атаки, двое украинских военнослужащих получили ранения.

"Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В ООС указывают, что такие действия вооруженных формирований РФ еще раз говорят о том, что враг намеренно нарушает договоренности о прекращении огня и не намерен соблюдать режим тишины.

"О действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 января снайпер боевиков ОРЛО тяжело ранил украинского военнослужащего.

А 21 января от снайперского огня погиб боец ВСУ из 36-й отдельной бригаде морской пехоты.