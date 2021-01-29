Пытался отскочить, но было поздно: в Киеве электричка насмерть сбила 18-летнего парня (фото, видео)

В Киеве на улице Тампере 18-летний парень перебегал железнодорожные пути перед движущейся городской электричкой за что и поплатился жизнью.

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"В столице на Русановке погиб парень, который перебегал железнодорожные пути перед электричкой", - сказано в сообщении.

По словам очевидца, парню удалось отскочить с путей, чтобы не угодить под колеса, но все равно получил удар. Смерть наступила моментально.

На месте работают полицейские, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, в Николаеве пьяный лихач сбил патрульную полицейскую пока та проверяла документы у другого нарушителя правил дорожного движения.

А на трассе под Николаевом две фуры столкнулись на полной скорости.