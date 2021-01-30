Спасли, но ненадолго: в Запорожье умер мальчик, попавший с урока физкультуры в реанимацию

В Запорожье в субботу, 30 января, в реанимации умер 17-летний подросток, который буквально два дня назад перенес клиническую смерть на уроке физкультуры.

Об этом сообщила Елена Ярошенко в Facebook.

"Терять ребенка, что может быть страшнее. Ребенка, чья жизнь только на старте, когда столько планов и мечт .... Я не знаю, как можно пережить такое горе..." – написала она, отметив, что весь город и страна надеялись, что все будет хорошо, "но он стал ангелом".

Умерший мальчик учился в 15-й школе Запорожья.

Напомним, 28 января, подросток внезапно потерял сознание. У него остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть. Мальчика госпитализировали в реанимацию, но спасти его все же не удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее мужчина умер на остановке трамвая в Харькове.