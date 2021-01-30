Пострадал ребенок: спасатели открыли детали взрыва в квартире под Днепром

В субботу, 30 января, произошел взрыв во многоэтажке на улице Матросова в городе Каменское (Днепропетровская область).

О деталях происшествия рассказали в пресс-службе ГСЧС.

"По прибытию на место вызова спасатели предварительно установили, что, вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв разрушил стену между квартирами, а также выбил окна и двери. Несущие конструкции при этом не пострадали.

Взрыв нанес ранения мужчине 1991 года рождения, проживавшего в квартире, где произошел взрыв, а также его соседу - подростку 2004 года рождения.

Парня из квартиры эвакуировали жильцы дома до того, как прибыли спасатели, а вот мужчину пришлось выносить из квартиры на носилках.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва, подъезд от газоснабжения отключили.

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