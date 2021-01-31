Киевляне "превратили" внедорожник в подлодку (видео)

31 января в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: в украинцы утопили внедорожник в Днепре. Горе-водителю пришлось вызвать спасателей.

Об этом сообщили в Телеграм-группе Х***й Киев.

Там также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, спустя некоторое время после инцидента на место прибыла машина полицейских, а позднее и бригада спасателей. Так сотрудниками ГСЧС был извлечен затонувший автомобиль.

Видеозапись очевидца с места происшествия.

Стоит напомнить, что в субботу, 30 января, из-за недавних январских морозов Киевское море превратилось в большой каток, который тут же облюбовали любители катания на коньках.

В то же время в ночь на 31 января на въезде в Борисполе произошло ДТП: мужчина под веществами, на украденном Лексусе въехал в отбойник и застрял в снегу.