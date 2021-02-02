Харьковский сурок дал прогноз на весну в Украине

В День Сурка, который традиционно отмечается 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ, которого разбудили на биостанции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в поселке Гайдары Харьковской области, предсказал раннюю весну.

Об этом сообщает "Depo.Харьков".

"Весна наступит ранняя. Это не значит, что сейчас, через неделю, а шесть недель нужно будет подождать", — сказала смотрительница сурка Надежда Токарная, сделав такой вывод по тому, что проснувшись от зимней спячки, сурок не увидел своей тени

Организатор мероприятия Людмила Доля добавила, что "сурки никогда не ошибаются с прогнозом, это погода подводит".

Как сообщал "Телеграф", также 2 февраля отмечается Ефимов день - приметы в этот день подскажут, какой будет погода на Масленицу.